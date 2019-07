16 ZDJĘĆ Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi (TOMASZ PIETRZYK)

Wrocławscy pracownicy socjalni wyliczyli, że wśród osób bez stałego dachu nad głową jest ok. 140 dzieci. Mieszkają w schroniskach i ośrodkach. - Każda liczba inna niż zero to porażka systemu - mówi Tomasz Neumann z MOPS.