To odtrąbienie „podpisania w sprawie wyrażenia na rzecz i w zakresie” było na dodatek o tyle dziwne, że Polskie Linie Kolejowe parę tygodni wcześniej oświadczyły przetarg na to studium – o czym jako „Wyborcza” informowaliśmy.

Ale oczywiście jeśli ten „PR”, jaki zrobił sobie przy okazji premier, ma pomóc w realizacji inwestycji, to nie mam z nim problemu – o ile oczywiście przełoży się na realne działania.

Bo przez lata węzłem wrocławskim niewiele się interesowano, na co jeszcze za czasów rządów PO zwracaliśmy uwagę w ramach akcji „Kolej na Dolny Śląsk”. Znacznie większe pieniądze z budżetu centralnego szły na projekty kolejowe w Łodzi, Krakowie i Warszawie.

Prezes PLK Ireneusz Merchel w niedawnym wywiadzie powiedział, że wrocławski węzeł kolejowy jest kluczowym projektem do sfinansowania z nowych funduszy unijnych na lata 2020-27. To inwestycja istotna nie tylko dla Wrocławia i Dolnego Śląska, ale całego kraju, tędy przecież przebiega ruch pasażerski i towarowy z Poznania czy Szczecina do Katowic czy Krakowa.