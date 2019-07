- Jeżdżę ponad 20 lat do Cannes i takich kolejek na pokazy, jak na nowego Tarantino, który miał tam swoją premierę, jeszcze nie widziałem - opowiada Roman Gutek, dyrektor festiwalu, który podczas tej edycji zadebiutuje jako DJ w klubie festiwalowym z okazji 25-lecia firmy dystrybucyjnej Gutek Film.

ponad 600 seansów / 223 pełnometrażowe filmy z 54 krajów / 142 polskie premiery

Filmy obsypane nagrodami

19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty zacznie się za dwa tygodnie (25 lipca) od „Portretu kobiety w ogniu”. To największe odkrycie konkursu w Cannes zdaniem selekcjonerów wrocławskiego przeglądu. Na galę otwarcia do Wrocławia przyjadą reżyserka filmu Céline Sciamma oraz odtwórczyni głównej Adèle Haenel. - Do tej pory filmy głośnych reżyserów otwierały nasz festiwal, wiele osób spodziewało się, że postawimy na Almodóvara, ale chcieliśmy przełamać zasadę - opowiada Gutek. - Ten film nas zaskoczył. Jest bardzo aktualny, współczesny, mimo że to film kostiumowy.