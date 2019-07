4 ZDJĘCIA Jarosław F. wulgarnie komentował teksty w internecie. Dziś tego żałuje i chce dobrowolnie poddać się karze (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

"Dobry Ukrainiec, to martwy Ukrainiec", konsul Niemiec to "niemiecka sucz", a dyplomatka Izraela to "bladź" - tak Jarosław F. komentował teksty w internecie. W prokuraturze tłumaczył, że był przekonany, że porusza się w granicach wolności słowa.