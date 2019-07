- Lokalizacja była dla nas prawdziwym wyzwaniem - opowiada Marcin Major z pracowni Major Architekci, która zaprojektowała budynki. - Z jednej strony jest Hotel Park Plaza, z drugiej nawiązujący do średniowiecznej architektury obronnej areszt, przed nami typowo śródmiejska zabudowa pierzejowa, a za nami zupełnie odwrotny klimat: rzeka i wyspa Słodowa. Do tego wszystkiego na działce stoi budynek dawnej szkoły elementarnej wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Mieszkania Wrocław. Przy Odrze

Projektant tłumaczy, że zależało mu na zachowania dostępu do rzeki oraz widoku na nią od strony ulicy Drobnera.

- Dlatego już na etapie uzgadniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiliśmy miastu koncepcję rozbicia zabudowy na dwie osobne bryły, pomiędzy którymi zaplanowaliśmy kameralną promenadę prowadzącą do Bulwaru Słonecznego (w planach jest też kończąca bulwar marina) - opowiada. - Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do Odry i podkreśla bardziej rekreacyjny charakter zabudowy, a zwłaszcza zagospodarowania terenu na wyspach i w ich pobliżu.