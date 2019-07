Do pobicia miało dojść 2 lutego 2015 r. Prokuratura zarzuca Tomaszowi P., że jako funkcjonariusz policji Wydziału Kryminalnego w Oleśnicy przekroczył uprawnienia i razem z innymi funkcjonariuszami (nie udało się ustalić którymi) pobił dwóch mężczyzn (Pawła S. i Sebastiana K.), by wydobyć od nich określone zeznania.

Śledczy ustalili, że Tomasz P. jednego z nich - Pawła S. uderzył w twarz, a gdy ten leżał na podłodze, miał go kopać po plecach i brzuchu. Miał go bić linijką po głowie i podduszać poprzez zakładanie foliowej torebki na głowę. Sebastiana K. również uderzył w twarz, a gdy ten upadł miał mu ścisnąć szczękę, podnosić za kajdanki do góry, dociskać butem głowę do podłogi, grozić mu, bić i kopać po całym ciele.

Tomasz P. odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania. Nie przyznaje się do winy. Uważa, ze poszkodowani pomylili go z jakimś innym policjantem. Jego proces rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Dziś się zakończył, a prokurator, pełnomocnik pokrzywdzonych i obrońcy policjanta (jest ich dwóch), wygłosili mowy końcowe.