Na początku tego roku wszystkie uczelnie publiczne otrzymały polecenie, by dopasować pensje nauczycieli akademickich do nowych stawek minimalnych, które określa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uniwersytet Wrocławski otrzymał trzy dofinansowania: w grudniu ubiegłego roku 16 mln, w marcu – 20,5 mln (na podwyżki wynikające z ustawy) i ponad 13 mln w maju na „zwiększenie potencjału badawczego uczelni”.

Mniej pieniędzy na podwyżki?

Związkowcy alarmują jednak, że według przedstawionych im dokumentów, zamiast 20,5 mln zł uczelnia zamierza przeznaczyć na podwyżki dla pracowników zaledwie 10,8 mln. I ogłaszają wejście w spór zbiorowy z władzami UWr. Domagają się 20,5 mln w całości na podwyżki, a także wypłacenia tych pieniędzy do 2 sierpnia.

– Chcemy też, by uniwersytet przedstawił szczegółowe sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata – mówi Robert Reisigová-Kielawski, przewodniczący uniwersyteckiej Inicjatywy Pracowniczej. – Chodzi nam o transparentność. Podczas dyskusji wokół nowego statutu słowo „jakość” odmieniano przez wszystkie przypadki, a później władze zaproponowały administracji podwyżki rzędu 145 zł brutto. My wywalczyliśmy zwiększenie do 230 zł.