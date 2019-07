Dziki - głównie warchlaki - widać w okolicach ul. Poświęckiej od końca czerwca. W mediach społecznościowych jedna z mieszkanek wrzuciła nawet nagrany komórką film, na którym widać około dziesięciu małych dzików przebywających w piaskownicy i na placu zabaw przy ul. Falzmanna.

Nagranie zostało udostępnione kilkadziesiąt razy. - "Zabieramy im miejsce w przyrodzie, to muszą się gdzieś znaleźć", "Zabraliśmy im las, wróciły do nas" - tak komentowali go mieszkańcy Wrocławia.

Pojawiły się jednak również informacje, że małe dziki mają zostać odstrzelone.

Taką wiadomość od zaniepokojonych mieszkańców otrzymał w poniedziałek Wrocławski Ruch Antyłowiecki. To nieformalna grupa przeciwników myślistwa, która organizuje w dolnośląskich lasach tzw. spacery, które często skutkują odwołaniem polowań.

Mieszkańcy poinformowali ich, że grupa sąsiadów, przestraszona widokiem dzikich zwierząt, zgłosiła sprawę do Centrum Zarządzania Kryzysowego. W reakcji na tę wiadomość miasto zaplanowało odstrzał dzików.