–Pod koniec czerwca rozpoczął się remont kapitalny szyn i podkładów na ul. Ślężnej. Ma być prowadzony na aż trzech odcinkach: od Sanockiej do Kamiennej, od Kamiennej do Kuronia i od Dębowej do Weigla. Roboty realizowane będą w sumie na długości ponad 2,4 km i mają potrwać do końca sierpnia.

„Torowisko jest na całym odcinku wydzielone, dlatego prowadzone prace nie spowodują utrudnień w ruchu kołowym” – zapewniał Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Tak się jednak nie stało.

Ulica Ślężna ma dwie jezdnie, pomiędzy którymi kursują tramwaje. Dlatego by zawrócić lub skręcić w lewo, trzeba korzystać z przejazdów przez torowisko. Jest ich tam kilka, ale przy niektórych jest zakaz skrętu. Ich liczbę trzeba było zminimalizować, by zachować płynność ruchu, bo to fragment drogi krajowej nr 98.

Tysiące aut przejeżdżają tamtędy codziennie w stronę autostrady A4 lub w odwrotnym kierunku – do centrum. Ruch jest więc spory i już przed remontem nieraz był blokowany przez skręcające samochody, bo zastawiały jeden z pasów. Teraz jest jednak znacznie gorzej, bo przejazdów przez torowisko jest jeszcze mniej. – Tworzą się przed nimi długie korki. Codziennie marnuję w nich mnóstwo czasu. Do tego muszę robić dodatkowe kilometry, bo zawrócić mogę dopiero przy ul. Pułtuskiej. Wcześniej robiłam to przy al. Dębowej, ale przejazd tam został zamknięty, choć nie toczą się tam żadne prace – mówi pani Dorota, mieszkanka ul. Ślężnej.