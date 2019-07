Szacuje się, że wszystkie kłódki wiszące na Moście Zakochanych ważą nawet 4 t. To bardzo duże obciążenie dla dotkniętej korozją przeprawy, która zostanie wypiaskowana i pomalowana. Wymieniona będzie również nawierzchnia - z asfaltowej na kostkę kamienną. Ponadto pojawi się nowe podświetlenie posągów św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi.

Kłódki atrakcją turystyczną

Zaprojektowany przez Alfreda von Scholza most wybudowano w 1889 r. Od 1976 r. jest wpisany do rejestru zabytków. Ostatni remont mostu przeprowadzono w 1991 r. Od połowy lat 90. zaczęły pojawiać się na nim kłódki, które przypinają zakochani, a kluczyk wyrzucają do Odry. Bo miłość ma trwać wiecznie.

- Turyści pytają, gdzie jest most z kłódkami. Zwłaszcza młodzież jest nim zafascynowana, dlatego to ważny punkt na trasie turystycznej Wrocławia. Bez kłódek most straci trochę aury i magii. Kłódki są symbolem turystycznym miasta, ale historycznie nie mają żadnego uzasadnienia - uważa Michał Karczmarek, wrocławski przewodnik.