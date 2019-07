Schetyna z Dutkiewiczem znają się od lat. Przyjaźnili się, razem działali w opozycji, potem w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, wspólnie budowali we Wrocławiu Radio Eska.

W 2002 r. to właśnie dzisiejszy szef PO namówił Dutkiewicza do startu w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenta Wrocławia. Potem jednak ich polityczne drogi na wiele lat się rozeszły. Dutkiewicz budował własną pozycję, często – jak w przypadku ruchu Polska XXI – w opozycji do Platformy Obywatelskiej.

Dutkiewicz: jestem już zajęty

Do spotkania obu polityków doszło tydzień temu w sobotę. Przygotowywał je Jarosław Duda, przewodniczący dolnośląskiej PO. To w jego trakcie Schetyna przedstawił swoją propozycję.

– Oferta była prosta i jednoznaczna: start z „jedynki” w okręgu wrocławskim do Sejmu, ewentualnie miejsce na liście do Senatu i zaangażowanie w kampanię – opowiada osoba znająca szczegóły rozmów.