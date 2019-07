Obwodnica Bolkowa powstaje w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5. Ma mieć długość około 7,8 km, z czego odcinek blisko 5,7 km budowany jest po nowym śladzie, a na nieco ponad 2 kilometrach odbyła się przebudowa i rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 5, która umożliwia połączenie oddanej w październiku 2018 r. drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 3.

Prace na budowie obwodnicy, dzięki której będzie można szybciej dojechać w Karkonosze, już w grudniu 2018 r., minęły półmetek. Teraz GDDKiA poinformowała, że 17 lipca wdrożony zostanie kolejny etap prac. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. Na drodze krajowej nr 3 zamknięty zostanie około 600-metrowy odcinek, co wiąże się z objazdami.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi pomiędzy miejscowościami Rochowice i Jeżów.

Z Bolkowa do Jeleniej Góry kierowcy będą musieli jechać krajową piątką przez miejscowości: Wierzchosławice, Domanów, Pustelnik do miejscowości Marciszów, dalej drogą wojewódzką 328 przez Ciechanowice, Świdnik do Kaczorowa i powrót na DK3 w kierunku Jeleniej Góry.