Alicja Chybicka, Barbara Zdrojewska, Aldona Młyńczak, Joanna Augustynowska, Jarosław Duda, Michał Jaros, Krzysztof Mieszkowski, Sławomir Piechota, a także przedstawiciele samorządów i młodych rozpoczęli dziś na wrocławskim Rynku kampanię Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej przed jesiennymi wyborami do parlamentu.

- Rozpoczynamy budowanie zwycięskiej idei największego w Polsce sztabu wyborczego. Jesteśmy tutaj po to, by powiedzieć państwu, że będziemy w każdym miejscu na Dolnym Śląsku, że zbudujemy najbardziej profesjonalny sztab, będziemy rozmawiać z naszymi rodakami, Dolnoślązakami i będziemy chcieli przekonać ich do tego, że Koalicja Obywatelska to najlepszy wybór - zapowiedział w niedzielę Jarosław Duda, szef PO we Wrocławiu, który ostatnio zdobył mandat europosła.

Polska demokracja w ruinie

Tak jak wszyscy zebrani w niedzielę w Rynku politycy zachęcał do włączenia się w kampanię wyborczą.