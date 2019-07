Już od końca maja jezdnie ulic Starogroblowej (tuż przed wjazdem w Długą) i Długiej na odcinku do Poznańskiej zostały zwężone do jednego pasa w każdą stronę. Zachowane tam były też skręty w Poznańską. Od niedzieli 23 czerwca zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Długiej.

Dziury na objeździe

O ile ruch w kierunku Popowic odbywa się normalnie - kierowcy nadal mogą jechać pod wiaduktem, to z większymi utrudnieniami muszą liczyć się podróżujący od Popowickiej - oni pod wiaduktem już nie przejadą.

Objazd prowadzi przez ulice Starograniczną, Gnieźnieńską i Ścinawską do ul. Poznańskiej, z której można skręcić w Długą lub pojechać do Legnickiej. Nawierzchnia na objeździe pozostawia wiele do życzenia - jezdnie Starogranicznej i Gnieźnieńskiej są dziurawe i połatane, a na Poznańskiej leży przecież nierówna kostka.

Mimo wakacji kierowcy muszą odstać swoje. - W piątek wracając z pracy, stałem w korku już od mostów Mieszczańskich. Nie ułatwia to życia, ale jak się przemęczymy, to później będzie tylko lepiej - mówi Dominik, kierowca, który codzienne przejeżdża z Popowic na Nadodrze i z powrotem. W piątek na dojazd po pracy do domu musiał poświęcić pół godziny więcej.