Prezydent Wrocławia przedstawił zadania do realizacji na kolejny kwartał. Jedno z nich to reorganizacja nocnej komunikacji zbiorowej.

– Na podstawie przeprowadzonych badań napełnień autobusów nocnych stwierdzono wzrost zainteresowania wśród pasażerów wybranymi kursami, dlatego wskazane jest wprowadzenie zmian w organizacji komunikacji zbiorowej w porze nocnej wybranych linii tramwajowych i autobusowych – napisał prezydent.

Dzisiaj tramwaje kursują do ok. godz. 23 (wyjątkiem jest np. linia 10 w kierunku Biskupina albo kursy zjazdowe). Urzędnicy chcą ten czas przedłużyć do ok. godz. 24.

– Niebawem przedstawimy szczegółowe wyliczenia i propozycje – zapowiada Jacek Sutryk. – Zauważamy, że mieszkańcy inaczej korzystają z komunikacji miejskiej, więcej korzystają i jest potrzeba zmian.

Częściej mają pojechać też autobusy nocne. – Chodzi też o bezpieczeństwo: chcemy sprawić, by pasażerowie krócej czekali na przystanku, a także mieli więcej przestrzeni podczas przejazdu. Są kursy, które są mocno obłożone, na nich powinny pojawić się autobusy przegubowe – mówi Sutryk.