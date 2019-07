To dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, Ewa Kobel, historyk, pedagog, popularyzatorka wiedzy o Wrocławiu i Dolnym Śląsku, oraz Klub Muzyki i Literatury.

Wyboru laureatów dokonuje kapituła złożona z członków TMW oraz osób nagrodzonych w poprzednich latach. – Chcemy, żeby ludzie, którzy pracują dla Wrocławia, rozsławiają jego imię, zostali zauważeni i docenieni – tłumaczy prof. Bernard Jancewicz, przewodniczący kapituły. – Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy wrocławianin.

Dr Maciej Łagiewski to człowiek instytucja. Ratował cmentarz żydowski, zbierał po świecie okruchy wrocławskiej historii, remontował Pałac Królewski, stawiał na cokołach sławnych obywateli miasta. Cierpliwie buduje most między Wrocławiem a Breslau, pisze książki, robi wystawy, zabiera ludzi na spacery, wskrzesza przeszłość miasta. Umie nawiązywać przyjaźnie i budować zaufanie. Do siebie, do muzeum, które prowadzi, i do Wrocławia. Rozrzuceni po świecie breslauerzy przywożą mu drogocenne pamiątki. „Dzisiejsi Niemcy mają tyle życzliwości i zaufania do polskich instytucji, że są gotowi przekazać zabytki ważne dla historii miasta” – mówi dr Łagiewski. Ale to nie jest zaufanie do instytucji, tylko do niego.