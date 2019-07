Radną Urszulę Annę M. zatrzymano 3 lipca, a 4 lipca sąd aresztował ją tymczasowo na dwa miesiące. Prokuratura zarzuca jej korupcję wyborczą, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Radna nie przyznaje się jednak do winy. – W związku z tym, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo mataczenia w sprawie, sąd rejonowy zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu – mówi Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Burmistrz podejrzany o przyjęcie łapówki

Aresztowanie radnej ma bezpośredni związek z boguszowskim burmistrzem Jackiem C. Został on kilka dni po zaprzysiężeniu zatrzymany przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I to w momencie gdy przyjmował łapówkę w wysokości 50 tysięcy złotych. Policję powiadomił o fakcie przedsiębiorca, który ją przekazał jako trzecią już ratę. W zamian burmistrz miał mu obiecać załatwienie sprawy odbioru wykonywanej inwestycji. Do wydarzeń doszło 19 grudnia 2018 roku. Jacek C. dostał ostatecznie trzy zarzuty – przyjęcia korzyści majątkowej, płatnej protekcji oraz niegospodarności i wyrządzenia nią szkody majątkowej na szkodę gminy Boguszów-Gorce. Chodzi o kwotę 4 milionów złotych. Jackowi C., który - zanim został burmistrzem - był starostą wałbrzyskim, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.