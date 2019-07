Rozmowa z Arkadiuszem Wierzbą, działaczem Fundacji Ekorozwoju i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

Mateusz Kokoszkiewicz: Co pan sądzi o ostatniej decyzji Mateusza Morawieckiego, który w Radzie Europejskiej zawetował wpisanie do konkluzji z posiedzenia celu, którym jest Unia neutralna klimatycznie do 2050 r.?

Arkadiusz Wierzba: Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to terroryzm. Niewielka grupa krajów – obok Polski to Czechy, Estonia i Węgry, gdzie mieszka 12 proc. obywateli Unii – zdołała zablokować konsensus klimatyczny. A jeśli popatrzeć głębiej na teren Polski, to nagle jesteśmy zakładnikami naszej energetyki węglowej. Politycy są z nią powiązani przez miejsca pracy w spółkach Skarbu Państwa, więc działają w interesie jeszcze mniej licznej grupy.

Zablokowanie to informacja przerażająca w kontekście zmian klimatu. Są klimatolodzy, którzy mówią, że zostało nam tylko 10 lat.