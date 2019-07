No i podczas odgrywania tegoż hymnu europarlamentarzystka z Dolnego Śląska Anna Zalewska (w przeciwieństwie do znakomitej większości deputowanych z 28 krajów zjednoczonej Europy) nie wstała, tylko wysłuchała go na siedząco. Ze swoim partyjnym kolegą z San Escobar zresztą.

Brexitowcy z Wielkiej Brytanii wprawdzie tyłem, ale stali. A Zalewska – gdy salę posiedzeń wypełniały dźwięki skomponowane przez jednego z największych muzycznych geniuszów – siedziała.

Możliwe, że uznała, iż skoro dietę europarlamentarzystki ma już na pięć lat zaklepaną, to można przestać udawać, że jest się za Unią, co rozkazano w partii na czas europarlamentarnej kampanii wyborczej. I znów UE to wyimaginowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika – jak powiada Andrzej Duda, a unijna flaga to szmata – jako rzecze Krystyna Pawłowicz.

Możliwe również, że Anna Zalewska po prostu nie odebrała odpowiedniego wychowania i nie zna obyczaju okazywania szacunku ideom czy instytucjom ważnym dla wielu, nawet jeśli dla niej ważne nie są (w przeciwieństwie do diety, na którą nasza europosłanka nie wypnie się na pewno).