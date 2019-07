Rozmowa z mec. Sebastianem Kujaczem

Agnieszka Dobkiewicz: Jak to się stało, że został pan pełnomocnikiem mamy zabitej Kristiny?

Sebastian Kujacz: Agnieszka, jej mama, to moja koleżanka. Zadzwoniła do mnie wieczorem w dniu, w którym wyznaczono mnie na obrońcę z urzędu Jakuba A. Umówiliśmy się na spotkanie w kancelarii, gdzie miałem jej opowiedzieć, co to jest śledztwo, jak powinno wyglądać, czego może się spodziewać, jakie ma prawa. Tak ogólnie. Nie tylko o przepisach, ale głównie o praktyce organów ścigania. Jak kolega koleżance.

Mówiłem jej również o tym, że może korzystać z pomocy prawnika. I podczas tej rozmowy zapytała mnie, czy mógłbym jej pomóc i ją reprezentować. I tak się stało.

Jaka będzie pana rola?

– Na etapie śledztwa mogę tylko prosić o zgody na zapoznanie się z aktami, mogę składać wnioski o poszczególne dowody.

WZRUSZAJĄCY LIST POŻEGNALNY MATKI DO ZAMORDOWANEJ KRISTINY