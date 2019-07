„Do żłobka są przyjmowane dzieci, które spełniają łącznie trzy warunki: w dniu przyjęcia do placówki ukończyły co najmniej 20 tygodni życia, mają miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia i posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne” - te trzy warunki mają spełnić dzieci przyjmowane do wrocławskich żłobków. Ten ostatni punkt dopisano z inicjatywy klubu radnych Sojusz dla Wrocławia, którzy porozumieli się w tej sprawie z organizatorami ogólnopolskiej akcji "Szczepimy, bo myślimy".

Po stronie nauki

Projekt zmian w rekrutacji do wrocławskich żłobków przedstawiał szef wrocławskiego SLD, radny Bartłomiej Ciążyński: - Występuję przed wami zarówno jako prawnik, który jest przekonany o słuszności i legalności tego projektu, ale i jako rodzic, zatroskany o los swoich dzieci. Zauważalny ostatnio spadek szczepień dzieci jest przyczyną powrotu chorób zakaźnych. Możemy coś z tym zrobić. Proszę, byśmy wszyscy opowiedzieli się po stronie nauki i zdobyczy medycyny, a nie propagandy ruchów antyszczepionkowych.