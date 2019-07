Matury odbywały się w maju. Wszyscy maturzyści obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego, a w części pisemnej z polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Musieli też obowiązkowo przystąpić do pisemnej matury z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Strajk przed egzaminami

Niemal do rozpoczęcia tegorocznych matur atmosfera była nerwowa, bowiem trwał strajk generalny w oświacie.

Biorący w nim udział nauczyciele nie mogli więc wystawiać maturzystom ocen końcowych ani przystępować do rad klasyfikacyjnych. PiS przegłosował jednak nowelizację prawa oświatowego, zgodnie z którą o klasyfikacji uczniów mógł zdecydować dyrektor szkoły. Strajk ostatecznie zawieszono pod koniec kwietnia, by zrobili to nauczyciele.

Dzisiaj, w czwartek 4 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki tegorocznej matury.