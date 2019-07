Prokuratura oskarżała trzech wrocławian: Mariusza M., Piotra Cz. i Artura P., że od 2002 do 2007 roku działali w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Niemca Hansa M., który w swoim mieszkaniu w Essen prowadził agencję towarzyską dla gejów.

Polacy werbowali chłopców głównie we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, ale działali też w wielu innych mniejszych polskich miastach. Najmłodszy z chłopców miał mniej niż 15 lat, najstarszy 18. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyźni obiecywali im dobrze płatną pracę, np. na budowie czy w siłowni. Tylko kilku z nich wiedziało, że jedzie pracować w agencji towarzyskiej, ale myśleli, że będą świadczyć usługi kobietom.

Smutne jest to, że wszyscy trzej wcześniej sami zostali do tej agencji sprzedani, a później stali się oprawcami.

Wstydzili się zeznawać

Sprawa od początku nie była łatwa. Śledczym trudno było dotrzeć do świadków i pokrzywdzonych. Nie stawiali się na rozprawy, a gdy już przyszli, to bali się lub wstydzili zeznawać. Część zaprzeczała, że była w Essen, przyznawała się dopiero po pokazaniu zdjęć. Ostatecznie zeznawało około 50 świadków, a prokuratura dotarła do prawie 30 poszkodowanych.