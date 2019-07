Państwo Teresa i Bogdan Teofilowie żyli we własnościowym, dwupokojowym mieszkaniu przy ul. Jabłecznej we Wrocławiu. Po wyremontowaniu lokalu popadli jednak w długi. Gdy przekroczyły one 100 tys. zł, zgodzili się na propozycje handlarza nieruchomości Jana B.

Co obiecał Jan B.?

Jak twierdzi pani Teresa, Jan B. obiecał, że spłaci ich zadłużenie, zapewni mieszkanie, które w przyszłości Teofilowie będą mogli wykupić.

Jan B. temu zaprzecza. W sądzie przekonywał, że miał tylko spłacić długi oraz ponieść koszty przeprowadzki małżeństwa do nowego lokum. Ale nigdy nie obiecywał im prawa do mieszkania własnościowego.

Rodzinę Teofilów przeniósł do mieszkania na Różance. Lokal należy do gminy Wrocław, mieści się na parterze. Ma wąską kuchnię i jeden pokój. Z komina do domu wpada sadza. Poprzedni lokatorzy wydzielili fragment kuchni i zrobili tam łazienkę z kabiną prysznicową oraz z sedesem.