Robert D. już policjantom przyznał się do uśmiercenia swojego psa (fot. materiały policji)

Na bezwzględne więzienie skazał głogowski sąd 49-letniego mężczyznę, który przywiązał psa do drzewa i zwyczajnie go zatłukł, uderzając młotkiem w głowę zwierzęcia. Chciał się go pozbyć, bo niszczyło mu meble.