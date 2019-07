Po odkryciu śniętych ryb kąpielisko przy Harcerskiej zostało zamknięte i na miejsce wezwano straż pożarną. O sprawie był też poinformowany inspektor weterynarii i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wstępnie założono, że z powodu upału w wodzie zmniejszyła się ilość tlenu, przez co ryby się podusiły. Staw został ponownie otwarty. Zarząd osiedla na wszelki wypadek zawiadomił jednak Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu Oddział Higieny Komunalnej, który nadzoruje wszystkie wrocławskie kąpieliska. Po tym zgłoszeniu pobrane zostały próbki i wykonane badania wody. Są już wyniki. Woda okazała się zdatna do kąpieli. Badanie wykazało jednak również, że spełnia normy pod względem zawartości tlenu. Nie z tego więc powodu ryby wypłynęły brzuchami do góry.

"Inspektor sanepidu przeprowadził wywiad i przedstawił wnioski. Możliwą przyczyną pojawienia się martwych ryb w wodzie może być kłusownictwo" - informuje zarząd osiedla. - "Do stawu, metodą zanęcania wrzucany jest środek paraliżujący ryby tetraboran sodu, potocznie zwany boraksem lub wapno".