Barszcz Sosnowskiego wyrósł przy moście Racławickim. Wzdłuż rzeki Ślęzy jest tam ścieżka, z której korzysta wielu mieszkańców. Spacerują z dziećmi, wyprowadzają psy. Gdy więc zauważyli niebezpieczną roślinę, zgłosili to straży miejskiej. Ta otoczyła intruza z Kaukazu ostrzegawczą taśmą i wywiesiła karteczkę: "Uwaga!!! Barszcz Sosnowskiego, grozi poparzeniem".

Na tym funkcjonariusze poprzestali, bo jak ustalili, nadrzeczny teren należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". To ono więc zgodnie z przepisami powinno zadbać o usunięcie zagrożenia. Instytucja została o nim powiadomiona. Mijały jednak kolejne dni, a barszcz rósł nietknięty. W każdej chwili ktoś mniej uważny mógł otrzeć się o roślinę lub ją nadepnąć. By się boleśnie poparzyć, nie trzeba jej zresztą nawet dotykać. W sprzyjających warunkach atmosferycznych (upał, wilgoć) szkodliwe związki chemiczne z liści unoszą się także w powietrzu i mogą uszkadzać drogi oddechowe i oczy, powodować ból i zawroty głowy.