Remont wieży zegarowej Hali, który zaczął się pod koniec ubiegłego roku, przyniósł sensacyjne odkrycia. Najpierw konserwatorzy odkryli, że tarcze zegarowe to te same, które projektował Richard Plüddemann, jeden z autorów Hali, a potem odsłonili warstwę z lat 30., uznając, że to najstarsza z zachowanych.

– I tę tarczę, z czterema cyframi arabskimi i podziałką minutową, chcieliśmy eksponować. Ale nie dawała mi spokoju znajdująca się pod spodem gruba warstwa szarego gruntu. Postanowiłem jednak sprawdzić, czy czegoś jeszcze nie kryje – opowiada konserwator Piotr Pelc.

Z Hali, którą mało kto pamięta

Intuicja go nie zawiodła, szary grunt przykrył jeszcze jedną tarczę, z dwunastoma cyframi rzymskimi. – Na wieży Hali nr 1 przy Sandstrasse, czyli Piaskowej, nie było zegara z rzymskimi cyframi. Ale taki zegar miała jej bliźniaczka, przy Friedrichstrasse, czyli dzisiejszej Kolejowej. Zgadzała się też wielkość tarczy, bo zegar w Hali nr 2 był znacznie mniejszy niż w Hali nr 1 – tłumaczy Pelc.