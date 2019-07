7 ZDJĘĆ Narodowcy maszerują w zorganizowanym przez nich 'Marszu Polski Niepodległej'. Wrocław, 11 listopada 2018 (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Piotr Rybak uznał, że wrocławski magistrat nie miał podstaw do rozwiązania marszu narodowców i zaskarżył decyzję przedstawicieli urzędu do sądu. We wtorek odbyła się pierwsza rozprawa, podczas której sąd oceni słuszność tej decyzji. Jego przedstawiciel podkreślał, że obserwatorzy nie dali organizatorom czasu na uspokojenie tłumu.