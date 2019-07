Dwa tygodnie temu pisaliśmy o wakacyjnych cięciach, kolejny raz apelując o ich likwidację. Od dawna bowiem w wakacje w godzinach szczytu linie tramwajowe kursują co 15, a nie co 12 minut. Od tego roku zmiany co prawda lekko ograniczono, od godz. 18 do godz. 20 jeżdżą co 15 minut, ale nadal obowiązywały w czasie dojazdu do pracy.

– Studenci wcale nie wyjeżdżają gremialnie z miasta: wielu z nich wykorzystuje ten okres, by popracować, a do pracy chcieliby dojeżdżać MPK. Wakacyjny rozkład oznacza zresztą gorsze warunki podróżowania dla wszystkich pracujących. Komunikacja miejska powinna bowiem konkurować z czasem dojazdu samochodem z miejsca zamieszkania do pracy – argumentowaliśmy.

Zgodzili się z nami komentatorzy na naszym Facebooku. – To, że dzieci szkolne mają wakacje, bynajmniej nie oznacza, że dorośli pracujący ludzie mają nagle w tym samym czasie 10 tygodni płatnego urlopu i siedzą w domu czy nad morzem – napisała Anna Kadula. – Przedszkola pracują, więc jeżdżę do pracy autobusami i tramwajami. Wakacje nie wszyscy mają w jednym terminie – dodała Izabela Chmiel.