Telefony dzwonią od kilku dni – ze Szczecina, z Krakowa, Warszawy. Muzealnicy, konserwatorzy, historycy sztuki pytają, czy to prawda, że Nowosielski jest zagrożony. Mobilizacja imponująca, ale zmarły w 2011 r. Nowosielski to artysta legendarny, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Kolekcjonerzy sztuki coraz bardziej go cenią, w ubiegłym roku obraz „Kobiety na statku” sprzedano w Desa Unicum za prawie 1 mln zł. A to zapewne początek hossy.

Artysta pokroju Matejki, czy Wyspiańskiego

Wrocław ma szczęście, bo po Nowosielskim została kolekcja obrazów w Muzeum Narodowym, dekoracja katedry prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (dawny kościół pw. św. Barbary przy ul. św. Mikołaja) oraz dekoracja cerkwi unickiej..

Niestety w katedrze prawosławnej planowana jest zmiana wystroju. – Ikonostas jest niepełny, prowizoryczny, nie spełnia swojej roli – jest ażurowy, nie odgradza dokładnie części prezbiterialnej od reszty świątyni. Na razie żadnych zmian jeszcze nie przeprowadziliśmy, bo do tego potrzebne są pozwolenia konserwatorskie. Ale zapewniam, że ikony ze zdemontowanego ikonostasu pozostaną w katedrze – mówi ks. mitrat Jerzy Szczur, proboszcz katedry.