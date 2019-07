O możliwych burzach ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowano, że w poniedziałek burzom będzie towarzyszyć grad oraz silny wiatr osiągający w porywach do 110 km/godz.

Gdzie jest burza

Wrocławski, oławski, świdnicki, wałbrzyski, kłodzki, kamiennogórski i strzeliński – dla tych powiatów ogłoszono ostrzeżenie drugiego stopnia. W tych rejonach mogą pojawić się burze z opadami deszczu od 15 do 25 mm, a lokalnie nawet do 50 mm oraz z porywami wiatru do 85 km na godz., lokalnie do 110 km na godz. Miejscami może też spaść grad, nawet o średnicy od trzech do sześciu centymetrów. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15 do północy, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska służby określają na 80 proc.

– Na razie podjęliśmy ok. 40 interwencji, z czego 20 zdarzeń miało miejsce w powiecie wrocławskim. Przy szkole na ul. Młodych Techników leży drzewo, tak samo na ul. Długiej przy Obi. Problemy występują też na ul. Kolejowej, Spółdzielczej oraz w rejonie Dzierżoniowa i Oleśnicy – mówi dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.