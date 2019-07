1 ZDJĘCIE Cysterna z wodą (Fot. Łukasz Giza / AG)

Kłopoty z dostawami wody ma przynajmniej osiem wsi w gminie Ścinawa. Zdaniem części ich mieszkańców wiąże się to z napełnianiem kąpieliska w Ścinawie. - To efekt upałów, a co za tym idzie wzmożonego zużycia wody przez ludzi - mówi prezes miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy planują protest we wtorek przed urzędem gminy.