39 ZDJĘĆ Próba generalna widowiska operowego 'Traviata' (FOT . KRZYSZTOF ĆWIK)

"Moja >>Traviata<< to apoteoza bogactwa możliwości, jakie niesie życie. Bogactwa przeżyć, emocji, zwycięstw i porażek" - zapowiadała reżyserka, ale emocji było w tym spektaklu tyle, co kot napłakał, za to porażka całkiem spora.