Choć od zbrodni w Mrowinach pod Świdnicą minęły dwa tygodnie, śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy, który ma pozwolić wystąpić do sądu z aktem oskarżenia. Udało nam się odtworzyć godziny ich pracy od momentu znalezienia ciała do przedstawienia zatrzymanemu zarzutów.

Kto popełnił zbrodnię

Nagie zwłoki 10-letniej Kristiny znalazła spacerująca po okolicy para. Według pierwszych przekazów medialnych dziewczynka miała paść ofiarą pedofila. Choć tę możliwość wykluczono już na początku śledztwa.

– Wiedzieliśmy, że raczej nie mamy do czynienia z pedofilem, a bardziej z zabójstwem na tle seksualnym. To nie to samo. Świadczył o tym charakter obrażeń dziewczynki – słyszymy od osoby zaangażowanej w poszukiwanie zabójcy Kristiny. – Potem okazało się wręcz, że mamy do czynienia raczej ze zbezczeszczeniem zwłok, a obrażenia w okolicach narządów płciowych zostały zadane dziewczynce już po śmierci.