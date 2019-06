18 ZDJĘĆ Pokaz fajerwerków na Polach Marsowych (Fot. Krzysztof Ćwik)

Tysiące osób przyszło zobaczyć pokaz fajerwerków na Polach Marsowych we Wrocławiu. - Frekwencja mówi sama za siebie. We Wrocławiu, brakuje takich imprez, a my jesteśmy tego spragnieni - przekonywali.