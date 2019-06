Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Dramat miał się rozegrać na klatce schodowej jednej z kamienic. Jak informuje Polsat News, 22-letni napastnik miał najpierw zaatakować nożem swojego 34-letniego brata i ranić go w głowę. Mężczyźnie udało się uciec do sąsiada.

- Schowałem mężczyznę, którego napastnik gonił i chciał zabić. Zaatakował mnie nożem. Wyciągnąłem go z mieszkania na zewnątrz, zamknąłem drzwi. Poleciał po siekierę, rozwalił mi drzwi - relacjonował telewizji zdarzenie wspomniany sąsiad.

Później sprawca miał zaatakować siekierą 23-letnią partnerkę swojego brata. Kobieta nie przeżyła ataku, osierociła miesięczne niemowlę.

- Ona nie miała twarzy, głowy. To tak jakby tir po niej przejechał - wspominali świadkowie mówiąc, że na miejscu zdarzenia było pełno krwi.

Zaatakowany mężczyzna został odwieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali mieszkańcy kamienicy nie odnieśli obrażeń.