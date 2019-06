Za pomysł odpowiedzialni są dwaj inwestorzy z Chin: Capchem oraz Guotai-Huarong (GTHR), które planują wyłożyć odpowiednio 200 i 170 mln zł. Fabryki elektrolitów do baterii litowo-jonowych mają powstać do końca 2020 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wyprodukowane pod Oławą wkłady do baterii trafią do koreańskiego LG Chem w Kobierzycach. Łącznie w obu fabrykach ma powstać nawet do 40 tys. ton elektrolitów rocznie, co pozwoli na dostarczenie wkładów dla 1 mln samochodów elektrycznych. Zakłady zajmą w sumie 14 ha powierzchni, co oznacza, że będą to największe fabryki tego typu na Starym Kontynencie.

Dla mieszkańców Godzikowic to tykająca ekologiczna bomba, gdyż fabryki powstaną zaledwie 650 m od początku strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla Wrocławia. Psarski Potok wpada do rzeki Oławy zasilającej przepompownię na Niskich Łąkach.