Przez lata mieszkałam w sąsiedztwie szpitala kolejowego przy ul. Wiśniowej/ Sudeckiej, ale nigdy nie weszłam do środka. Szpital był dla chorych, nie dla historyków, choć badacze żydowskiego Breslau pasjonowali się nim. Bo swego czasu czyli na początku XX wieku był drugim co do wielkości szpitalem żydowskim w Niemczech i jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych. Bez pomocy państwa czy kontraktów z NFZ leczył nie tylko tych, co mogli płacić, ale także tych, co grosza w kieszeni nie mieli.

Można o tym szpitalu zbudować tragiczną opowieść, a można pokazać wspaniałych ludzi, którym udało się wycisnąć z życia wszystkie soki. W każdym przypadku Israelitisches Krankenhaus zasługuje na uwagę.

Baronowa daje najwięcej

Okazją do skierowania świateł na szpital jest 17. Przegląd Sztuki Surviwal, który się tam dzisiaj zaczyna. Jutro o 16 Ewa Pluta z Muzeum Miejskiego Wrocławia zaprasza na historyczny spacer szpitalnymi korytarzami. Będziecie zaskoczeni, bo ciągną się kilometrami.