Marta Streker wystawia w Polskim Tadeusza Różewicza. Na podstawie jego opowiadań tekst do „Leśnych. Apokryfu” napisała Agnieszka Wolny-Hamkało. W spektaklu spotkamy dziewięcioosobową grupę rekonstruktorów, która podejmuje się zadania inscenizacji działań partyzantów. Wchodząc w nią, przenoszą się do świata, w którym panuje wojna, próbując przyjrzeć się schematom zachowań tytułowych bohaterów. Streker: – Pokazujemy dziesięć obrazów podejmujących różne wątki związane z wojną: figurę Niemca, mszę polową, partyzantów przychodzących do chaty chłopa i próbujących odebrać mu karabin i amunicję. To są wszystko obrazy zakodowane mocno w naszych głowach, spłycone, interpretowane przez lata bardzo jednostronnie. Tu próbujemy spojrzeć na nie z różnych perspektyw, sprawiających, że podział na role ofiary i oprawcy staje się nieoczywisty. Do tego dochodzi wymiar współczesnego komentarza, postawienia pytania, jak te sytuacje wpływają na nas dziś – na naszą mentalność, literaturę, sztukę, postrzeganie świata, wreszcie – na obraz polityczny naszego państwa.