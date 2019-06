– Czerwiec w temacie połączeń kolejowych jest dla Dolnego Śląska bardzo korzystny: przywróciliśmy linię kolejową do Lubina, podpisaliśmy umowę o modernizacji trasy z Wrocławia do Świdnicy za 200 mln zł – tak zaczął piątkową konferencję prasową we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki.

Zorganizowano ją przy Dworcu Świebodzkim – nieprzypadkowo.

– Wrócą na niego pociągi – ogłosił Morawiecki, przypominając, że składy będą kursować w kierunku Kątów Wrocławskich, Środy Śląskiej, Legnicy, Jeleniej Góry i Zgorzelca.

Kiedy – nie zdradził. I nie odpowiedział na żadne pytanie dziennikarzy.

"Cywilizowane warunki"

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk tematu Świebodzkiego też nie rozwinął. Zapowiedział jedynie, że „czas zamykanych dworców się skończył”, a Polacy chcą „mieć satysfakcję, że żyją w cywilizowanych warunkach”.

Te cywilizowane warunki PiS zapewni na 18 dworcach na Dolnym Śląsku, co mogą już zobaczyć np. podróżni wysiadający w Zgorzelcu i Chojnowie. 2 mld zł rząd wyda „na przebudowę i rozbudowę” szlaków kolejowych w naszym regionie do 2023 r. Inwestycje konieczne są też w stolicy regionu.