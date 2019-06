Uratowanie psa

Tadeusz Świrski jechał samochodem ulicą Sienkiewicza, gdy nagle jedno z aut potrąciło przebiegającego przez ulicę psa. Kierowca odjechał i nie udzielił zwierzęciu pomocy.

– Pies leżał na torach, w oddali jechał tramwaj, więc zawróciłem – opowiadał pan Tadeusz. Razem z przechodniem Wiesławem Sotkowskim wniósł zakrwawionego psa do samochodu i poświęcili pół nocy na znalezienie pomocy. A gdy dodać, że za opatrzenie nie swojego psa pan Tadeusz zapłacił w prywatnej klinice 555 zł, to bez dwóch zdań jest naszym współczesnym św. Franciszkiem. CZYTAJ WIĘCEJ

Kręcący Roman S.

Podczas Czarnego Protestu osobnik ów, pupil dobrozmianowych mediów, lżył uczestniczki idące w marszu w obelżywy sposób. Mówił w jednej ze stacji m.in. „Ładne laski idą na dyskotekę, a brzydkie, których nikt nie chce bzykać, to idą na demonstracje”. I opowiadał, że stał i oceniał, które uczestniczki demonstracji w Warszawie by „bzyknął”. „Mówię: ta? O Jezus, o Boże. Tak stałem i myślałem: kto to rucha? Doszedłem do wniosku, że nikt. I dlatego idą w tej manifestacji”.