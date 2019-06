Kardynał Gulbinowicz jest od 13 lat Honorowym Obywatelem Wrocławia. Petycję z wnioskiem o pozbawienie go tego tytułu złożyły w maju przedstawicielki Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.

Powód? Poręcznie, jakiego w 2005 r. wówczas już wrocławski arcybiskup senior udzielił Pawłowi Kani, księdzu zatrzymanemu przez policję za składanie dzieciom propozycji seksu oralnego.

Na plebanii księdza znaleziono wówczas materiały pedofilskie. Kani nie wydalono jednak ze stanu duchownego. Przenoszono go do innych parafii, gdzie molestował i gwałcił ministrantów. W 2015 r. został za to skazany na siedem lat więzienia.

Stanąć po stronie ofiar

„Podpisując poręczenie dla Kani, ksiądz kardynał kierował się nagannymi motywami, chciał w ten sposób zamieść sprawę pod dywan” – piszą członkinie DKK w swojej petycji, którą podpisało 500 wrocławian. – „Świadczy o tym późniejsze wielokrotne przenoszenie pedofila z parafii do parafii przez władze kurii wrocławskiej i bydgoskiej oraz utrzymywanie go w stanie duchownym”.