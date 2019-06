A podwyżka cen w transporcie publicznym nigdy nie jest dobra. Zwłaszcza, gdy jest drastyczna – tak jak np. w przypadku pociągu relacji Wrocław – Świdnica, gdzie cena biletu będzie większa o 5,50 zł, a miesięcznego o 90 zł.

Taka podwyżka pasażera odstrasza, skłania do wybierania samochodu albo bardziej niebezpiecznej i niewygodnej formy transportu, jaką są busiki. W przypadku Świdnicy oznacza to większy ruch na zatłoczonej drodze nr 35.

Spodziewałbym się raczej poszerzenia promocji, by jeszcze więcej osób zachęcić do korzystania z pociągów. Tak, jak stało się to ostatnio w przypadku połączenia Legnica-Lubin. No, ale to dotyczy odcinka, który jest oczkiem w głowie rządzącego de facto województwem Roberta Raczyńskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Jeśli Koleje Dolnośląskie mają za mało pieniędzy na rozwój, to zamiast sięgać do kieszeni pasażerów, powinny dostać dotację z budżetu województwa. Władze regionu powinny inwestować w swoją najważniejszą spółkę. Nie mogą oszczędzać na kolei, a to niestety się działo od paru lat, za poprzednich władz województwa, które po wyborach tylko częściowo się zmieniły. I to mimo sukcesów KD.