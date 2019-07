Lato to czas wakacyjnych festiwali – swoje święta mają kinomani, teatromani, melomani wszelkiej maści, miłośnicy sztuk wszelakich. Można pobujać się w rytm reggae, zanurzyć się w świat muzycznych eksperymentów, wziąć udział w inspirowanych mrocznymi dźwiękami przebierankach, poćwiczyć zumbę i zrobić mandalę. A przy okazji odkryć Dolny Śląsk na nowo.

Oto trasa naszej podróży:

Mama Gathering

4-7 lipca, Domasławice/Dolina Baryczy

Wbrew tytułowi festiwal nie tylko dla mam. Dla wszystkich kobiet, ale też ich partnerów, przyjaciół, znajomych. No i dla dzieci, rzecz jasna. Na cztery dni zaplanowano 150 wydarzeń, koncentrujących się wokół zdrowia, edukacji, wsparcia okołoporodowego, kobiecej seksualności, relacji międzyludzkich, komunikacji bez przemocy, kultury. Wykłady i warsztaty z kobiecej ejakulacji, etycznej strony mody, śpiewania kołysanek, jogi, wegańskiej kuchni, ajurwedy, chustowania, surwiwalu, słowiańskiej gimnastyki, zero waste, wychowania seksualnego dzieci i świadomego ojcostwa – trudno znaleźć wątek, które gospodynie Mama Gathering (architektka Kasia Dobrowolska, scenografka i kostiumolożka Marta Stoces i graficzka Alicja Koszutska) by pominęły.