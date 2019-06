Rozmowa z Karoliną i Michałem Bieńkami, twórcami 17. Przeglądu Sztuki Survival

Dorota Oczak-Stach: Skąd pomysł, by dawny szpital zamienić w miejsce prezentacji sztuki?

Michał Bieniek: – Survival jest wydarzeniem kontekstualnym, artyści odwołują się do miejsca, w którym pracują. O dawnym Szpitalu Żydowskim opowiedzieli nam bracia Bartos, którzy kiedyś pokazywali na Survivalu film. Budynek kupił deweloper i podchodzi z szacunkiem do miejsca i jest otwarty na sztukę. Do tej pory przegląd rozgrywał się w opuszczonych przestrzeniach, które później wystawiano na sprzedaż.

Czy stąd wzięło się tegoroczne hasło festiwalu: „Utajone”?

Michał Bieniek: – „Utajone” najlepiej oddaje charakter tego miejsca. Utajone bywają choroby, wirusy trawiące organizm. Utajone są też bolesne przeżycia związane z miejscem takim jak szpital, które wyłoniły się w toku rozmów z artystami – cierpienia, odchodzenie bliskich, pożegnania, tajemnice. Szpitale, te dawne, często są utajone w tkance miejskiej, choć zazwyczaj znajdują się w centrum miasta.