2 lutego 2018 r. Artur K. przyszedł do mieszkania Kamili. Okładał ją pięściami po całym ciele i kobieta straciła przytomność. Potem związał Kamili ręce i nogi taśmą malarską. Tą samą taśmą zakleił usta. Zgwałcił ją i udusił poduszką. Potem dopił otwartą butelkę wina, zabrał Kamili telefon i wyszedł. Mieszkanie zamknął na dwa zamki.

- Jest to czyn zasługujący na najsurowsze potępienie i karę. To przestępstwo wyróżniało się na tle innych zabójstw swoim okrucieństwem i odrażającym charakterem - przeczytano w uzasadnieniu wyroku sądu apelacyjnego, w którym podtrzymano wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd podkreślał, że „nie ma pobłażliwości dla zdemoralizowanych sprawców szczególnie odrażających przestępstw”.

Trwałe wykluczenie ze społeczeństwa

Prokuratura chciała zaostrzenia kary i możliwości warunkowego wyjścia na wolność dopiero po 35 latach. Z kolei obrona wnioskowała o złagodzenie kary, odnosząc się do zbrodni w afekcie. Skazany miał zabić ukochaną, gdyż ta go odrzuciła. Adwokat Artura K. podkreślał, że K. stracił panowanie nad sobą z powodu złych emocji. Obrońca Jan Raczyński wskazywał również na brak roztropności Kamili, która wpuściła w nocy Artura K. do własnego mieszkania, gdy ten był pijany - wcześniej wypił 10 piw. Kobieta zerwała już z nim wcześniej, głównie z powodu nadużywania przez niego alkoholu. Mężczyzna od razu przyznał się do winy.