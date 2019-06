Ostatnio termin zakończenia śledztwa przedłużono pod koniec ubiegłego roku. Wtedy oczekiwano na wykonanie pomocy prawnej w Egipcie. Postępowanie miało zakończyć się do końca czerwca. Już wiadomo, że tak nie będzie.

– Przychyliliśmy się do wniosku prowadzącej to postępowanie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, która czeka na tłumaczenie materiałów dowodowych przekazanych przez egipską prokuraturę i tamtejsze organy prowadzące dochodzenie w tej sprawie – poinformowała TVN24 Katarzyna Bylicka z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Śledztwo przedłużono do końca roku, gdyż prokurator po przetłumaczeniu dokumentów musi jeszcze je przeanalizować. Egipcjanie przekazali swoje dokumenty dopiero w maju.

Dziwne zachowanie

Magdalena Żuk zmarła 30 kwietnia 2017 r. w egipskiej Hurghadzie. Pochodząca ze Zgorzelca, ale mieszkająca we Wrocławiu, 27-letnia kobieta w tajemnicy przed swoim chłopakiem Marcusem wykupiła wycieczkę do Egiptu. Gdy mu jednak o tym powiedziała tuż przed wylotem z Katowic, okazało się, że Marcus nie ma ważnego paszportu.