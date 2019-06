MKS-y powstały w wielu polskich miastach podczas strajku generalnego w oświacie. Miały pomóc w koordynacji działań. Organizowany przez ZNP strajk został zawieszony na początku maja, po 19 dniach trwania.

– Zależało nam, aby inicjatywa, którą udało się nam stworzyć, nadał działała i aby para nie poszła w gwizdek – tłumaczy Magdalena Nowak, wrocławska nauczycielka, która od początku należy do MKS Wrocław. – Przez ostatnie dwa miesiące nadal więc regularnie się spotykaliśmy, by rozmawiać o sytuacji w oświacie, ale i o tym, co dalej.

W połowie czerwca w Warszawie odbył się zjazd przedstawicieli MKS-ów z całej Polski. Wspólnie zdecydowali, aby oddolne inicjatywy nauczycieli stawały się stowarzyszeniami. – Myśleliśmy nad utworzeniem związku zawodowego, ale chcemy zrzeszać wszystkich, bez względu na przynależność związkową – tłumaczy wrocławska nauczycielka.