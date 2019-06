Pisarka, eseistka, dwukrotna laureatka Nike, pierwsza polska laureatka Man Booker Prize otrzymała wyróżnienie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Wrocławia w Starym Ratuszu.

W laudacji podkreślono, że Olga Tokarczuk jest najbardziej znaną spośród żyjących artystek i artystów Wrocławia. - Jej książki przetłumaczono do tej pory na ponad 30 języków, doczekały się inscenizacji i adaptacji filmowych. Wrocław to jeden z dwóch jej domów. Odbierając tytuł Ambasadora Wrocławia powiedziała, że to jedyne duże miasto, w którym mogłaby zamieszkać - usłyszeli zebrani.

- Jestem zaszczycona, że mogę tutaj być. Poczułam się dobrze, bezpiecznie i przyjemnie - powiedziała wyraźnie przejęta Tokarczuk i odczytała podziękowanie. - Przygotowałam je wczoraj wieczorem, wiedząc, że nie będę umiała dziś składnie przemawiać. Mieszkam we Wrocławiu 13 lat, ale bywałam na krótsze i dłuższe chwile wcześniej. Gdy z małego miasteczka na Opolszczyźnie wybierałam się w świat, już wtedy znajdowałam się w orbicie tego miasta, ale paradoksalnie chciałam odlecieć jak najdalej. Tym najdalej okazała się Warszawa, los rzucił mnie w wir historii. Nie było mnie tutaj, gdy działy się niezwykle ważne rzeczy, gdy zawiązywały się przyjaźnie i wspólne fronty.